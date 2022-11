A ocorrência foi registrada na 132ª DP e ninguém foi preso. - Letycia Rocha (Rc24h)

A ocorrência foi registrada na 132ª DP e ninguém foi preso.Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 10/11/2022 14:36

A Polícia Militar apreendeu uma arma municiada no interior de um carro no final da noite desta quarta-feira (9) no centro de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

O material foi arrecadado após uma denúncia de um indivíduo conhecido como ‘Leo Caraça’ estava com uma arma de fogo em uma casa na Avenida Liberdade. Em diligência no endereço, os agentes abordaram um automóvel Chevrolet Cobalt, com quatro ocupantes. Após revistas, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Porém, dentro do porta-malas o carro, a PM localizou um revólver calibre ponto 38 com seis munições. Ao serem indagados, os elementos disseram desconhecer a existência da arma e que o suspeito mencionado na denúncia não foi localizado.

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e ninguém foi preso.