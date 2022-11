Arraial do Cabo abre inscrições para curso gratuito de barbeiro - Divulgação

Arraial do Cabo abre inscrições para curso gratuito de barbeiroDivulgação

Publicado 04/11/2022 17:57

Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, está com inscrições abertas para mais um curso gratuito: o ‘Projeto Morro na Régua’. Agora, além das outras capacitações que já são oferecidas pelo município, os moradores também vão contar com curso de barbeiro.

As aulas do projeto acontecerão no Centro de Integração da Juventude, que fica na Rua Tomé de Souza, s/n, no Morro da Cabocla (rua ao lado do Posto de Saúde). A previsão da Prefeitura é que o curso tenha início ainda neste mês.

Para fazer a inscrição, é necessário ter idade mínima de 14 anos e estar cadastrado no CADÚnico do município. Os interessados devem comparecer ao Centro de Integração da Juventude portando documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, Cadastro Único e título de eleitor. Menores de idade devem apresentar, também, certidão de nascimento e documento do responsável.