Duas pessoas ficam presas às ferragens em acidente de carro em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/11/2022 13:53

Duas pessoas ficaram presas às ferragens de um carro após um acidente no final da manhã desta sexta-feira (4) na RJ-102, em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

Segundo informações, as vítimas são duas mulheres e estavam a bordo de um Renault Sandero de cor vermelha, com placa do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e atua no resgate. Foi necessário uso de ferramentas para serrar a estrutura do veículo.

O acidente aconteceu na Estrada de Figueira, em frente a uma pousada. As causas não foram reveladas.