Homem é vítima de tentativa de homicídio em Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 31/10/2022 14:31

Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio na manhã deste domingo (30) no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

Segundo informações, a vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), com ferimentos no tórax, após ser atingido por disparos de arma de fogo e segue internada na unidade de saúde.

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e, até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.