Abertas inscrições para aulas de atletismo em Arraial - Internet

Publicado 28/10/2022 17:30

Estão abertas as inscrições para o curso de atletismo de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. As aulas do grupo “Pescando Talentos” serão ministradas toda terça e quinta-feira, a partir do próximo dia 25, entre 16h e 18h, no Parque Público da Prainha.

As aulas serão destinadas ao público adulto, adolescentes e crianças a partir de 8 anos. Para participar, é preciso comparecer à sede da Diretoria de Esportes, que fica localizada no estádio Hermenegildo Barcelos (Barcelão), no Centro, e apresentar uma foto 3×4, cópia da identidade, comprovante de residência e atestado de saúde.

Menores de idade precisam comparecer à sede da diretoria acompanhados pelos responsáveis. Além disso, um dos requisitos básicos para a inscrição (caso esteja em idade escolar) é estar devidamente matriculado e frequentando a escola.