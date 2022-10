Ao todo, sete equipes participaram do campeonato - Divulgação

Publicado 25/10/2022 14:54

O domingo (23) foi agitado em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, principalmente no CIEP Cecília Barros Pessoa. O Campeonato de Taekwondo “Torneio Mestre Carlos” reuniu 85 atletas cabistas, além de Araruama, Iguaba, São Gonçalo e Rio das Ostras.

Ao todo, sete equipes participaram e o município conquistou o 1º lugar por equipes, com 15 medalhas de 1º colocado e nove em 2º lugar. Os alunos fazem parte do projeto da Diretoria de Esportes do centro e do Distrito e da equipe do Mestre Carlos.

A equipe Mota Taekwondo de Iguaba Grande ficou com o segundo lugar por equipes, com 12 atletas em primeiro lugar e nove segundo lugar.