PM apreende grande quantidade de drogas em rua de Arraial do Cabo

Publicado 24/10/2022 15:06

A Polícia Militar de Arraial do Cabo apreendeu uma grande quantidades de droga em dois locais diferentes da Rua Ipanema. As duas ocorrências aconteceram nesta sexta-feira (21), apenas com 30 minutos de diferença.



Inicialmente, os policiais receberam informações de que um criminoso, ‘vulgo’ “Marcelinho do Sítio” estava na localidade da Matinha, onde iria fazer a distribuição de drogas para os ‘vapores’ do tráfico. Com isso, uma guarnição prosseguiu até o local, onde se depararam com um elemento na trilha.



Este, ao avistar a presença policial, jogou uma mochila no mato e fugiu. Os agentes abordaram a bolsa e encontraram aproximadamente 2kg maconha prensada, 53 pinos de cocaína, 300 gramas de pasta base de cocaína, uma base de rádio, um rádio transmissor, 1 mil enpendorff vazios.

Após buscas na região, os policiais identificaram 48 pinos de cocaína e 3.500 eppendorffs vazios.



Pouco depois, na mesma rua, policiais estavam patrulhando pela região do Morro da Coca-Cola, quando avistaram cerca de seis elementos em atitude suspeita. Estes, ao avistarem a equipe, fugiram em direção à mata, mas não foram alcançados.

Após buscas na região, os policiais identificaram 48 pinos de cocaína e 3.500 eppendorffs vazios.

As duas ocorrências foram apresentadas à 132ª DP (Arraial do Cabo). Ninguém foi preso durante as ações.