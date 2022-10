Os dois dias de evento serão gratuitos. - ASCOM

Os dois dias de evento serão gratuitos. ASCOM

Publicado 21/10/2022 17:48

REGIÃO DOS LAGOS - Será comemorado, neste fim de semana, entre sábado (22) e domingo (23), em Arraial do Cabo, ao lado do Estádio Barcelão, o Dia de Ação de Graças. Os dois dias de evento serão gratuitos.

No sábado, a partir das 19h, será realizado o Culto de Ação de Graças com Ministério Abba, Pastor José Luis Camargo e Regison da Metodista Betel de São Cristóvão.

E no domingo, a partir das 18h, você vai curtir shows com Pêjota, Banda Acima do Oceano e Dj Rick.