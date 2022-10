Esse robô é utilizado, principalmente, para pesquisas oceanográficas - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 25/10/2022 13:39

Um pescador encontrou, no mar de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, um tipo de robô que viaja embaixo da água como um submarino, neste domingo (23). Os AUV (Autonomous Underwater Vehicle) chegam a ter 12 metros de comprimento e são capazes de enfrentar profundidades de cerca de 6 mil metros, operando com autonomia de 8 a 50 horas sem interação humana, fazendo com que a embarcação de apoio tenha a opção de realizar outra tarefa, reduzindo assim o custo de operação.

Esse robô é utilizado principalmente para pesquisas oceanográficas, realiza rotinas programadas submarinas e depois que coleta os dados, volta para a superfície para descarregar as informações e quando a pesquisa é concluída, envia sinais de localização para a equipe buscar o equipamento e retirar os dados.

Os AUVs navegam utilizando sistemas acústicos de posicionamento subaquático, como um GPS, para calcular a coordenada do equipamento. O pescador conduziu o AUV a reboque até a praia. A empresa responsável já está ciente do caso e a caminho para recolher o equipamento.

A Prefeitura não informou a qual empresa o item pertence e nem o objetivo do uso em Arraial.