Os envolvidos foram encaminhados para a 132ª DP, onde a espingarda ficou apreendida. - Divulgação

Publicado 31/10/2022 15:22

A Polícia Militar apreendeu uma espingarda após uma briga no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, na tarde do último sábado (29).

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informações sobre uma briga na rua Espelho D’água e que um dos envolvidos estaria armado. Em diligência no local, os militares impediram que a discussão continuasse e arrecadaram a arma de fogo.

Os envolvidos foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), onde a espingarda ficou apreendida.