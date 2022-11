O acusado estava com uma pistola calibre ponto 380 municiada e um carregador - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/11/2022 14:10

A Polícia Militar prendeu, no final da tarde desta terça-feira (15), um homem acusado de atirar para o alto em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, os agentes receberam informações sobre o crime no Parque das Garças, no distrito de Figueira. Chegando no local, os militares abordaram o acusado, que estava com uma pistola calibre ponto 380 municiada e um carregador.

O criminoso foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e preso por porte ilegal de arma de fogo.