Próxima ação acontece nesta quinta-feira (17), na Ponta da Acaíra - Divulgação

Publicado 17/11/2022 13:31

Na manhã desta quarta-feira (16), o projeto Mares Limpos realizou a limpeza da lagoa de Monte Alto e Figueira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. No total, foram recolhidas mais de 1500 bitucas de cigarro, além de plástico, metal e outros resíduos.

Vale lembrar que o cigarro demora de um a dois anos para se decompor e o descarte incorreto do lixo pode causar problemas como a degradação ambiental.

Nesta quinta-feira (17), o projeto visita Ponta da Acaíra. A ação continua no dia 22 com a limpeza na Praia Grande. No dia 23 é a vez da Prainha e dia 29 na Praia do Pontal. A segunda edição do projeto finaliza no dia 30, nas Prainhas do Pontal.

Para participar das próximas ações, acesse este link e se inscreva. A saída está prevista para acontecer às 9h da Secretaria do Ambiente e Saneamento, que fica localizada na Rua Tokyo, nº 76, Bairro Baleia.

Realização: Prefeitura de Arraial do Cabo, Secretaria do Ambiente e Saneamento em parceria com a IDAC e Funtec Ambiental.