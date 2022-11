Em nota, o Enseada Hostel afirmou que "encerrou imediatamente a estadia da acusada em seu estabelecimento e tomou todas as providências" - Letycia Rocha (RC24h)

Em nota, o Enseada Hostel afirmou que "encerrou imediatamente a estadia da acusada em seu estabelecimento e tomou todas as providências" Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/11/2022 14:02 | Atualizado 18/11/2022 14:07

Uma mulher de origem argentina foi detida na manhã desta quinta-feira (17) após chamar uma funcionária de um hostel, na Vila Canaã, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, de “preta de mierda”. Câmeras do circuito interno de segurança da hospedaria gravaram o crime de injúria racial cometido durante a madrugada.



A vítima trabalhava na limpeza de uma área do estabelecimento no momento em que foi abordada pela hóspede, que solicitou que o ar-condicionado de um quarto compartilhado fosse desligado. Após informar para a mulher que existem regras de convívio com outros hóspedes, a argentina cometeu a injúria racional, chamando a funcionária de “preta de mierda”.



A Polícia Militar foi acionada e conduziu as partes para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP). A acusada foi ouvida, autuada e liberada. Ela voltou ao hostel para pegar os pertences junto com o amigo.



Em nota, o Enseada Hostel afirmou que “encerrou imediatamente a estadia da acusada em seu estabelecimento e tomou todas as providências” e colocou à disposição da funcionária “auxílio jurídico para registrar ocorrência delegacia”.