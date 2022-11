Ele foi encaminhado para a 132ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/11/2022 15:18

Na noite deste domingo (20), um adolescente foi apreendido com drogas no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

O acusado foi capturado após uma denúncia e estava com aproximadamente 1,4 kg de maconha e 27 tiras da droga; além de 43 pinos de cocaína, um aparelho celular e material para endolação.

Ele foi encaminhado para a 132ª DP, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.