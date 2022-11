Outras pessoas tentaram intervir e a confusão tomou uma proporção maior - Sabrina Sá (RC24h)

Outras pessoas tentaram intervir e a confusão tomou uma proporção maiorSabrina Sá (RC24h)

Publicado 22/11/2022 13:34

Uma confusão generalizada aconteceu neste último domingo (20) em uma jardineira que faz o transporte de turistas para praias em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.



A briga, envolvendo visitantes, aconteceu na Prainha. De acordo com informações de testemunhas, uma família utilizava o veículo quando a mãe começou a discutir com a filha e a agrediu.



Outras pessoas tentaram intervir e a confusão tomou uma proporção maior. Tão grande que até a jardineira foi danificada.



Os envolvidos foram para a delegacia da cidade, mas não quiseram registrar a ocorrência. A mulher agredida teve escoriações no rosto, mas passa bem.