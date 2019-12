Transformação social. Este é o principal objetivo do projeto Artesania Pilões, feira de artesanato que acontece a cada dois meses, no bairro Pilões, em Três Rios. Além de produtos feitos com materiais reciclados, idealizados por moradores da região, o projeto reúne atividades lúdicas com foco em ecologia, cultura e esporte.

A ideia surgiu para dar visibilidade ao trabalho de artesãos, designers e artistas plásticos locais. Apresentações artísticas e gastronomia de qualidade são algumas das atrações, como explica a curadora do evento, Andréa Phebo. “A cada oportunidade de experimentações são realizadas apresentações musicais, atividades lúdicas para as crianças, poesia, dança e muito mais. Temos uma programação gratuita e que atende toda a família”, afirma.

Oficinas de artesanato, dança de rua e alfabetização de adultos também são oferecidos pelo projeto. Na linha de frente, o empoderamento feminino e o artesanato com design diferenciado a partir de reuso de plástico, tecidos, madeiras, ferro, vidro e até materiais naturais tratados e utilizados com consciência e respeito ao meio ambiente (bambu, taboa e argila).

Outro detalhe importante é que parte da renda vai para a Cooperativa de Artesãs dos Pilões. Para os moradores que desejam participar das aulas as inscrições acontecem durante o evento, realizado a cada dois meses, sempre aos domingos, das 10h às 18h. A edição mais recente aconteceu no último dia 12, no Espaço Mangueira.

Segundo Andréa, que também é designer, o grupo de artesãos está sempre em processo de pesquisa em sustentabilidade e reuso de materiais. “Esta é a base de todos os acessórios oferecidos em nossa feira”, conclui a curadora.

Mais informações na página www.facebook.com/artesanatodesignreuso/.