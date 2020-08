Youtubers, cantoras, influencers, atrizes, bailarinas, a versatilidade das irmãs Millena e Malu Maia nas redes sociais atraem mais de 3 milhões de seguidores. E a tendência é que esses números cresçam. Segundo levantamento da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) o Brasil é o segundo maior consumidor de vídeos no Youtube do mundo e os programas voltados para o público adolescente têm atraído cada vez mais seguidores.



A facilidade de se comunicar, a espontaneidade, criatividade e a leveza com que tratam alguns assuntos são essenciais para chamar a atenção dessa faixa etária. Mas, de acordo com a Michelle Maia, mãe das meninas, um talento especial ajuda a impulsionar o crescimento desses canais. "Elas são artistas, têm gosto e facilidade para fazer todas as coisas voltadas para essa área. Elas sempre se deram bem como cantoras, bailarinas e atrizes. É notável o brilho nos olhos quando sobem nos palcos para se apresentar. As meninas gostam do que fazem, e querem dividir isso com o público", conta.



E o canal da dupla na plataforma de vídeos segue esse mesmo formato e vem em constante crescimento há dois anos. E para conquistar o público não são necessários altos custos, nem investimento muito alto em equipamentos, ou apostar horas em edições e programas caros.



"Começamos a gravar só com o celular, sem iluminação e outros equipamentos. Hoje temos alguns acessórios, nada muito sofisticado. Inclusive, ainda prefiro gravar no celular", destaca. E os pais possuem papel fundamental quando os seus filhos se identificam com a “telinha”. Há algumas empresas e até "escolinhas" para crianças que querem se tornar influenciadoras digitais.



A mãe é a fiel escudeira das irmãs "gêmeas de alma" e conta como foi o início da investida das meninas das redes sociais. “Cuido de tudo desde o começo, quando a Millena veio até mim e perguntou se eu poderia ajudá-la a criar um canal. Naquela época, ela e a irmã já se divertiam vendo vídeos no Youtube. Fizemos o primeiro material, onde ela falava um pouco dela e das coisas que gostava. Logo depois veio Manuella e me pediu a mesma coisa, e foi quando eu sugeri que elas tivessem um canal juntas. Abraçaram a ideia e, desde então, decidimos os temas juntas, depois eu filmo, edito, posto na plataforma e acompanho. Elas ficam com a parte que gostam, estar em frente a câmera e se divertindo com o que gostam de fazer”.



Michelle explica que a dedicação para a internet não atrapalha os estudos, porque elas seguem horários. Há dias e horas separadas para estudar, fazer atividades extra curriculares, gravar vídeos para o canal e se divertir. E quem segue as meninas, pode se preparar para diversas novidades.

Além da segunda temporada da Web Series “Primeiro Amor”, elas estão produzindo uma outra, mais voltado para o gênero de suspense. Outro ponto alto do canal são os clipes, que totalizam 100 milhões de visualizações.



“Estávamos postando um vídeo clipe novo por mês, quando totalizamos seis, veio a pandemia e decidimos parar um pouco com essa produção para nos resguardar. Mas já voltamos com carga total, tomando todas as precauções necessárias, inclusive o sétimo clipe “Pequena Grande Menina” postado em junho, foi gravado nesse período, em um sitio e contou apenas com as cantoras, diferente dos outros em que tinham atores e dançarinos”, destaca.



O próximo será gravado no final de agosto e lançado em setembro. Também será gravado com todas as precauções necessárias e o mínimo de pessoas, contando apenas com as cantoras e um amigo. “A música do novo clipe tem uma pegada romântica com um pouco de funk e trap”, finaliza Michelle.



Perfis

Atualmente, o Instagram da dupla tem mais de 400 Mil seguidores. Elas também são youtubers e cantoras e possuem 2 milhões de inscritos e mais de 60 milhões de visualizações mensais nos vídeos do canal.

Elas são muito bem qualificadas no ranking do Social Blade como categoria (A). Como cantoras, possuem sete músicas autorais com clipes totalizando 100 milhões de visualizações nos clipes.



A dupla também está presente em outras plataformas musicais como: Spotify, Deezer, Google play música, YouTube music, Apple Music e muitas outras. Seus seguidores estão também em outras redes sociais como o TikTok que totalizam 250 mil seguidores.



Para saber mais, acesse o perfil @minhagemeaoficial no Instagram, Youtube https://www.youtube.com/MillenaeManuMaia, e pelo TikTok @minhagemeaoficial.

Edição: Martha Imenes