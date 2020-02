Que veículos precisam usar a nova placa?

Veículos zero quilômetro, veículos que mudaram de município, veículos que trocaram de categoria — por exemplo, um táxi que vira um carro de passeio —, veículos com placa danificada, ilegível reprovada em vistoria, veículos com a placa furtada ou quem quiser trocá-la voluntariamente.

Quanto custa a nova placa?

R$ 179,84 para veículos e R$ 55,05 para motocicletas.

Qual o prazo para todos os veículos?

De acordo com o Contran, não há prazo para que toda a frota se adapte ao novo sistema. Fora das condições respondidas acima, o modelo com a placa antiga poderá rodar até o seu sucateamento.

Qual o motivo para troca da placa?

Melhorar a segurança do sistema atual, com novas tecnologias de segurança, como QR Code, marca d'água entre outros, além de ampliar o número de combinações com o novo sistema alfanumérico. Em alguns estados, como no Rio, o sistema antigo já estava perto do limite de combinações.