Sem erro na hora de fixar a cadeirinha infantil

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas, que incluem o uso incorreto ou a falta de equipamentos de segurança. A instalação errada de cadeirinhas infantis pode ser uma dessas variáveis. Segundo Emerson Farias, analista técnico do Cesvi, por isso a obrigatoriedade do sistema de ancoramento Isofix deve ser comemorada.

"Esse tipo de fixação tem como principal benefício proporcionar um vínculo estrutural por meio do encaixe rápido de garras existentes na base da assento infantil. Isso diminui o risco de má instalação do assento, diferente do sistema tradicional", explica.

Outro equipamento que deve ser obrigatório 2022, o controle eletrônico de estabilidade, conhecido como ESC ou ESP, já deve fazer parte da lista básica de segurança para lançamentos e novas gerações de modelos atuais. A inclusão foi determinada também em 2015, pelo Contran, através da Resolução 567.