Versão 'aventureira' do Kwid foi lançada no ano passado, com apelo para mudanças visuais Lucas Cardoso

Publicado 14/11/2020 14:26

Rio - Desce de um lado e sobe do outro. A Renault anunciou em novembro promoção de 'Black Friday' para o a linha Duster, mas Sandero, Logan e Kwid encareceram. O valor do sub-compacto, lançado por R$ 29 mil, em 2017, agora começa em R$ 39,390 e passa dos R$ 50 mil na versão mais cara.



Segundo anúncio, os preços subiram R$ 700 na versão Life do Kwid, que passou a custar R$ 39.390. A opção Zen subiu R$ 1.200, alcançando os R$ 46.990. Na variante Intense, o novo valor ficou em R$ 48.990, exatos R$ 1 mil a mais. A opção "aventureira" do modelo Outsider teve acréscimo de R$ 1.100 deixando o Kwid no salgado patamar dos R$ 50.390.



Para o hatch Sandero, o maior aumento foi registrado na versão Zen, que encareceu R$ 1.600, passando para R$ 60.390. Já no caso do sedã Logan, a variante Zen 1.6 foi a que mais subiu de preço. Foram R$ 1.900 a mais, elevando o valor da versão a R$ 70.990.



Para os interessados no Duster, a promoção está nas condições de compra, que incluem taxa zero e pagamento de 100% da taxa fipe no veículo usado. A versão Zen 1.6 Manual é a que tem melhores condições e sai por R$ 80.990 à vista ou financiado com entrada de 65% (R$ 53.609,40) e saldo parcelado em 24 vezes de R$ 1.238,12. O valor total fica em R$ 83.324,29. Os preços são válidos até 3 de dezembro.





Preços e versões:



Renault Kwid Life 1.0 – R$ 39.390 (era R$ 38.690)

Renault Kwid Zen 1.0 – R$ 46.990 (era R$ 45.790)

Renault Kwid Intense 1.0 – R$ 48.990 (era R$ 47.990)

Renault Kwid Outsider 1.0 – R$ 50.390 (era R$ 49.290)

Renault Sandero Life 1.0 – R$ 57.390 (era R$ 55.990)

Renault Sandero Zen 1.0 – R$ 60.390 (era R$ 58.790)

Renault Sandero Zen 1.6 – R$ 66.890 (era R$ 65.890)

Renault Sandero GT Line 1.0 – R$ 62.990 (era R$ 61.390)

Renault Sandero GT Line 1.6 CVT – R$ 80.090 (era R$ 77.190)

Renault Sandero RS 2.0 – R$ 81.090 (era R$ 79.190)

Renault Stepway Zen 1.6 – R$ 73.890 (era R$ 72.290)

Renault Stepway Iconic 1.6 CVT – R$ 86.490 (era R$ 82.390)

Renault Logan Life 1.0 – R$ 60.590 (era R$ 59.190)

Renault Logan Zen 1.0 – R$ 63.490 (era R$ 61.890)

Renault Logan Zen 1.6 – R$ 70.990 (era R$ 69.090)