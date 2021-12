Barra Mansa

Covid-19: vacinação continua nesta sexta-feira, dia 03, em Barra Mansa

A imunização acontece até as 16h nos postos de saúde dos bairros; e na Unidade de Saúde do Ano Bom até as 20h

Publicado 03/12/2021 10:21 | Atualizado há 3 dias