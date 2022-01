Rua dos Eucaliptos no bairro Moinho dos Ventos em BM - Divulgação

Publicado 05/01/2022 12:26 | Atualizado 05/01/2022 12:37

Barra Mansa - Moradores do bairro Moinho de Vento reclamam do mau estado de conservação das ruas na localidade. A reportagem recebeu fotos de um dos trechos das vias.

Um morador relatou que “as chuvas dos últimos dias fizeram um estrago na Rua dos Eucaliptos”, comentou. Ainda de acordo com outro morador, que reside no bairro há 23 anos, o local sofre com o “descaso da prefeitura”.

“Nesse tempo que moro, nunca tivemos uma atenção do poder público, das poucas vezes que nos atenderam foi por muita insistência ou interesses por votos. Já foram feitas diversas reclamações na prefeitura e com vereadores, mas infelizmente nada foi feito”, desabafou o morador.

Ele ainda ressaltou outros problemas do bairro, como: “iluminação, ruas esburacadas, mato alto, poda de árvores e um bonito lago que tem no centro do bairro, está sendo tomado por pragas”, enumerou.

Ainda de acordo com ele, as próprias pessoas que moram no bairro, já chegaram a fazer vaquinha para arrumar. “Nessas fotos das ruas, os blocos que existem foram colocados pelos próprios moradores”, falou.