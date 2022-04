Publicado 13/04/2022 08:57

Barra Mansa - Nesta sexta-feira, dia 15, acontece a encenação da “Paixão Cristo”, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, às 16h. A expectativa da organização do evento é que cerca de 2 mil pessoas assistam a encenação.

Com um total de 80 atores amadores em seu elenco, o grupo vem se preparando há dois meses para a apresentação.

O espetáculo do Grupo Arte em Missão conta com apoio da Fundação Cultura e da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. A programação faz parte do Calendário Cultural da cidade, previsto no Sistema Municipal de Cultura - SMCBM Lei 4.602/2016.

“Nossa cidade demonstra sua fé cristã de forma muito potente, seja por festas tradicionais, eventos nas ruas ou através da arte e da cultura. O espetáculo da Paixão de Cristo faz parte dessas manifestações e já acontece há décadas. É uma ação motivada pela fé que utiliza uma das linguagens artísticas mais antigas que é o teatro medieval, quando o público acompanha a encenação em procissão”, falou o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo.

Em 2020, por conta das restrições impostas pela pandemia da covid-19, o espetáculo foi cancelado. Mas o grupo inovou e, para evitar aglomerações, um filme foi gravado e disponibilizado com transmissão ao vivo no Youtube atingindo mais de 5 mil visualizações na plataforma.

Este ano, com a flexibilização do uso de máscaras e a retomada gradual dos eventos e atividades culturais, a encenação voltará ao seu formato original e ocupará as ruas do bairro Vista Alegre passando pelas ruas Avenida dos Pinheiros e trecho da Estrada Quatis - Vista Alegre, num total de 2 km aproximadamente.

Segundo a coordenadora do Grupo Arte em Missão, Elma Mariano da Cruz, neste momento, o sentimento é de total gratidão pela volta do espetáculo.

“Agradeço a Deus por nos permitir voltarmos com a encenação em seu formato original, que é pelas ruas da Vista Alegre. Ter a presença do público conosco, vivenciando, emocionando e sendo evangelizado é gratificante”, contou Elma.