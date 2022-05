Ação em BM ocorreu no domingo, dia 08, entre meia noite e seis da manhã - Chico de Assis

Publicado 09/05/2022 13:30

Barra Mansa - Uma ação integrada entre agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e Guarda Municipal de Barra Mansa, aconteceu na madrugada deste domingo, 08. A operação visa coibir furtos, roubos e arrombamentos a estabelecimentos comerciais, residenciais e logradouros públicos no Centro da cidade e na área gastronômica do bairro Ano Bom.

Segundo os dados da força de segurança, um aumento dos casos foi registrado nas últimas semanas. O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, contou que a ação foi planejada e adotada entre meia noite e seis da manhã.

“As câmeras de segurança captaram imagens dos envolvidos nos crimes e todo material está a disposição da Policia Civil, que está investigando casos de arrombamento na cidade”, explicou o secretário.

Durante o período da operação do último domingo, não foram registradas ocorrências, como relata o Capitão Daniel Abreu.

“Com o comboio patrulhando as ruas, esse resultado já era esperado. Ocorreu a prevenção aos citados crimes. Vamos dar continuidade a medida para trazer tranquilidade a nossa população”, falou o Capitão.