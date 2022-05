Trinta vagas para profissionais em MIG/MAG estão disponíveis - Chico de Assis

Publicado 03/05/2022 08:07

pré-seleção para o preenchimento de 30 vagas para soldadores MIG/MAG. Para concorrer é preciso comparecer no local, entre 9h e meio-dia, com documentação pessoal e também estar inscrito no site do Barra Mansa - A Casa do Trabalhador de Barra Mansa realiza nesta terça-feira, dia 03, umapara o preenchimento de. Para concorrer é preciso comparecer no local, entre 9h e meio-dia, com documentação pessoal e também estar inscrito no site do 'Mais Trabalho RJ'

O setor de Recursos Humanos da empresa que disponibilizou as vagas é o responsável pelo processo, como explica a coordenadora da unidade, Taciana Ribeiro.

“Também são requisitos necessários para a seleção: Ensino Médio Completo e prática em solda MIG/MAG; além da inscrição no site”, ressaltou a coordenadora.

A Casa do Trabalhador é um programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que visa implementar políticas de trabalho, emprego e geração de renda. O centro profissional foi inaugurado em Barra Mansa no dia 15 de fevereiro deste ano. A unidade fica no pátio da prefeitura, na Rua Luis Ponce, n° 263, no Centro da cidade.