Obra de drenagem na Rua Amélia Furtado do Vale, no bairro Vale do Paraíba, em BMPaulo Dimas

Publicado 29/04/2022 10:50

Barra Mansa - Uma obra de drenagem acontece na Rua Amélia Furtado do Vale, no bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa. Segundo o gerente de Manutenção e Esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), Luiz Feliciano Labatut, as equipes atuam na reconstrução de 60 metros da rede pluvial, e também na melhoria em seis bueiros da via.

“Estamos trocando o manilhamento, utilizando tubulações de 0,6 cm de diâmetro, e construindo três caixas de água subterrâneas, que chamamos de caixas de passagem, onde a água cai e segue adiante na tubulação. As estruturas têm 2m x 1,25m, 1,9m x 1,9m e 1m x 1m”, explicou Labatut.

O morador, José Lourenço dos Santos, de 72 anos, comentou sobre os trabalhos realizados.

“Nesta rua desce muita água quando chove, então é muito boa esta obra para ajudar com o escoamento da água. O trânsito está parado no momento, mas a gente entende que é para o melhor. Quando vamos fazer uma reforma em casa é assim, desarruma para arrumar, então, aqui não vai ser diferente. O importante é desentupir a tubulação e evitar que a rua alague”, falou José.

A via está sinalizada para orientar condutores e pedestres. A previsão é de que os serviços na Rua Amélia Furtado do Vale terminem na próxima semana.