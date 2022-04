Caso foi registrado na 90ª DP em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 25/04/2022 14:23 | Atualizado 25/04/2022 14:30

Barra Mansa - O corpo de um jovem, de 21 anos, foi encontrado com marcas de tiros, na manhã desta segunda-feira, dia 25, na servidão da Rua Reduzino Neto, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa.

No local do crime, a perícia encontrou: 10 estojos de pistola calibre .40 e de calibre .380. O caso foi registrado na 90ª DP (Delegacia de Polícia Civil) e até o momento desta publicação não havia detalhes sobre as circunstâncias do homicídio.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.