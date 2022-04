Reunião é realizada sobre as obras de asfaltamento da estrada que liga Santa Rita x Amparo - Chico de Assis

Publicado 22/04/2022 12:41

Barra Mansa - Uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Barra Mansa vai possibilitar o asfaltamento da estrada que liga os distritos Santa Rita de Cássia x Amparo. A informação foi confirmada na última quarta-feira, dia 20, durante visita de técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) ao local.

Acompanharam a visita, os seguintes secretários municipais: Planejamento Urbano, Eros dos Santos; Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza; Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello; além dos vereadores da cidade, Cristina Magno e Gustavo Gomes.

O diretor do DER, Luiz Antônio Sumar, disse que a expectativa é que as obras iniciem na primeira quinzena de maio. Serão 19 quilômetros da estrada que receberão a pavimentação disponibilizada pelo Governo do Estado, assim como o maquinário e a mão de obra. Além disso, serão realizados serviços de drenagem em alguns pontos.

O secretário Eros dos Santos agradeceu a todos os envolvidos no processo para que a obra fosse anunciada.

“Esse é um esforço em conjunto do prefeito Rodrigo Drable, com o apoio dos deputados Marcelo Cabeleireiro e Antonio Furtado. Além disso, não podemos nos esquecer de agradecer ao secretário estadual de Cidades, Uruan Cintra, e ao empenho do nosso governador Cláudio Castro, que tem olhado com muito carinho para a nossa cidade e todo o interior”, disse o secretário.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, já havia conseguido junto ao governo de estado ações de limpeza, bota-fora de resíduos e materiais orgânicos, desobstrução de manilhas, construção de novas redes de drenagens de águas pluviais e, colocação de escória em aproximadamente 5 Km no trecho. Beleza também comemorou o momento do anúncio das obras.

“Essa notícia para os moradores e produtores do distrito é muito importante. Vai ser um ganho não apenas para a comunidade, visto que essa é uma via estratégica, principalmente para o escoamento de produção e por fazer ligação com outros municípios e estado”, falou Beleza.

O agricultor da região, Juscelino de Freitas, também falou sobre a satisfação com o asfaltamento e disse “sonho de muitos trabalhadores, essa pavimentação vem complementar as ações na zona rural”, disse.

Além de beneficiar os produtores, as obras causarão impacto na economia da cidade e no fomento do turismo, como citou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de BM, Bruno Paciello.

"O asfaltamento desta estrada vai ser muito importante economicamente para Barra Mansa. Nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estamos vibrando com essa obra por dois motivos principais: fomento do turismo religioso e do cicloturismo. Com esse asfalto esses projetos serão potencializados e vamos conseguir de fato concretizar dois pilares do turismo em Amparo e, consequentemente, também conseguiremos trazer o sul de Minas a Barra Mansa novamente”, comentou Paciello.

Ainda segundo o secretário Bruno Paciello, a estrutura vai fortalecer o comércio.