Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa faz um apelo à população para ajudar a unidade a repor o estoque que está abaixo do esperado. A unidade precisa da doação de todos os tipos de sangue, especialmente para manter o número de plaquetas em alta.

A coordenadora da unidade, Thaís Mendes, falou sobre a importância das doações regulares.

“Segundo nosso boletim desta segunda-feira, 18, os tipos sanguíneos B e AB- estão em estado crítico; A- está em baixa e os demais A+, B+, AB+, O+ e O- estão em um nível estável. Porém alguns componentes possuem um prazo menor de validade, ao exemplo das plaquetas, que duram apenas cinco dias. Então essa é a importância das doações regulares, pois se o número de doações estiver baixo, o número de plaquetas coletas é menor ainda”, completou a coordenadora do Hemonúcleo.

Ainda segundo Thaís Mendes, o número de voluntários está abaixo do esperado desde o início do outono.

“Nós entramos na estação do ano que antecede o inverno e é justamente nesta época de frio que nossos estoques ficam em baixa. Precisamos mantê-lo abastecido, principalmente em épocas festivas, quando a procura por bolsas de sangue aumentam em decorrência de acidentes”, falou a coordenadora.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação dos idosos deve ser feita até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar com autorização dos responsáveis.

Outros requisitos para doação são os seguintes: estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Se tiver feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano depois da realização da mesma.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro e recebe doações de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h.