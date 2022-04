PRF recupera carro com registro de roubo em Barra Mansa

PRF recupera carro com registro de roubo - Divulgação

PRF recupera carro com registro de rouboDivulgação

Publicado 16/04/2022 10:04

Barra Mansa - Um veículo com registro de roubo foi recuperado no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. A ação aconteceu na última sexta-feira, dia 15, durante a “Operação Semana Santa” da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A abordagem ocorreu no posto da PRF. O motorista do carro, com placa do Rio de Janeiro, disse aos policiais que havia adquirido o carro em uma agência de veículos, em Barra Mansa. A compra teria acontecido há 15 dias.

O carro foi vistoriado pela PRF e indícios de adulteração foram encontrados, verificando tratar-se de um clone. O automóvel original seria de Niterói, com registro de roubo em 17 de fevereiro de 2022, na cidade de São Gonçalo.

O condutor recebeu voz de prisão por receptação de veículo roubado e foi levado para Delegacia de Barra Mansa, a 90ª DP, onde o caso foi registrado.