Paixão de Cristo no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa Chico de Assis

Publicado 17/04/2022 13:06 | Atualizado 17/04/2022 13:09

Barra Mansa - Após dois anos de suspensão devido à pandemia da covid-19, o espetáculo da encenação da Paixão de Cristo retomou o seu formato original em Barra Mansa. A Avenida dos Pinheiros e o trecho da Estrada Quatis no bairro Vista Alegre, abrigou a expressão de fé.

A exibição aconteceu na sexta-feira, dia 15, e teve início às 17h e foi acompanhada por vários moradores. A apresentação foi promovida pelo Grupo Arte e Missão e contou com apoio da Fundação Cultura e da Comunidade Nossa Senhora Aparecida.

O espetáculo conta com um total de 80 atores amadores, o grupo se preparou há dois meses. A procissão abordou diversas passagens bíblicas, entre elas, os milagres de Jesus, a santa ceia e por último o caminho de Cristo para sua morte. Cada ato foi retratado em cenários que foram posicionados pelas ruas.

No ano passado, o grupo para evitar aglomerações por conta da covid, gravou um filme e disponibilizou com transmissão ao vivo no YouTube, alcançando aproximadamente cinco mil visualizações na plataforma.

A moradora Cátia dos Santos que prestigiou o evento presencial, neste ano, falou sobre a importância da encenação.

“A procissão é uma tradição da nossa cidade e ela fez muita falta nesses últimos anos. Quando soube que o espetáculo iria acontecer novamente pelas ruas, fiquei feliz e animada em poder assistir”, falou a moradora.

Segundo o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, a procissão mostra o amor do barra-mansense pela arte e cultura.

“É uma ação motivada pela fé que utiliza uma das linguagens artísticas mais antigas que é o teatro medieval, quando o público acompanha a encenação em procissão. É um momento onde todos podem se emocionar e refletir”, frisou.

A coordenadora do Grupo Arte em Missão, Elma Mariano da Cruz, que também fazia parte do elenco, ficou feliz em finalmente retornar com a procissão após a paralisação.

“Graças a Deus pudemos voltar ao formato original do espetáculo e com a participação de tantos moradores. Tenho certeza que todos que estiveram aqui foram tocados pela fé e saíram cheios do amor de Jesus”, concluiu a coordenadora.