Publicado 20/04/2022 11:46

Barra Mansa - Termina nesta quinta-feira, dia 21, o prazo para inscrição do curso de Prevenção à Iniciação ao Tabagismo (Programa Nacional de Controle ao Tabagismo) para profissionais da saúde e da educação que atuam no Programa Saúde na Escola, em Barra Mansa.

A previsão é de que o curso seja realizado dia 05 de maio, de forma online, das 10h às 12 horas e de 13h às 16 horas. A inscrição deve ser feita através do link: https://forms.gle/cjSAE9UCeETjZmJU7

O objetivo do curso é ampliar as ações de prevenção à iniciação do uso de produtos derivados de tabaco por crianças, adolescentes e jovens; promover a saúde; ainda identificar os malefícios provocados pelo uso do narguilé, cigarros eletrônicos, de palha e orgânicos, bem como as estratégias da indústria do tabaco para ampliar o seu mercado consumidor.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde ao realizar a inscrição, o profissional receberá um e-mail automático com a cópia do formulário preenchido. É importante verificar a caixa de spam e/ou aba todos os e-mails. O link de acesso ao curso será encaminhado ao e-mail da inscrição.