Barra Mansa - Cerca de 30 mil pessoas foram às ruas de Barra Mansa par acompanhar o tradicional Bloco do Boi. Os desfiles aconteceram no sábado e domingo, dias 23 e 24.

Depois de dois anos sem movimentar a cidade devido à pandemia da Covid-19, o bloco percorreu as vias do município. Segundo a Guarda Municipal, cerca de 15 mil pessoas acompanharam o bloco em cada um dos dias.

Há 30 anos a frente do bloco, Luis Antonio Cardoso falou do sentimento em ter o bloco de volta às ruas.

“Retomamos o carnaval de Barra Mansa em grande estilo. É uma emoção enorme voltar a desfilar com o Bloco do Boi. Nós montamos a estrutura e quem faz a festa é a população e nesses dois dias pudemos ver a alegria e o carinho que todos têm com o nosso bloco”, comentou Luis.

A jovem Maria Eduarda da Silva, de 18 anos, disse que acompanha a festividade desde criança.

“Me lembro de vir junto com a minha mãe muito pequena. É uma festa muito democrática, aqui você encontra desde o bebê até a vovó. Gosto muito e sempre estou aqui”, citou a jovem.



segundo a Guarda Municipal, cerca de 15 mil pessoas acompanharam o bloco em cada um dos dias, totalizando 30 mil foliões Felipe Vieira

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre a importância cultural e histórica do bloco, que completou 76 anos em 2022.

“O Bloco do Boi é o evento cultural mais tradicional da cidade. Ele ser o único a desfilar, nesse período que estamos saindo de uma pandemia, mostra a sua resistência e a paixão do barra-mansense por esse acontecimento, que já está inserido em sua identidade. O ano inteiro as pessoas esperam por ele, sabemos de sua importância pelo seu tamanho, sua história e trajetória. É uma festa bonita, da família e de todos nós”, disse Marcelo Bravo.

O prefeito Rodrigo Drable acompanhou o desfile no último domingo, dia 24, e comentou sobre a tradição do bloco.

“Essa é a maior demonstração de alegria que uma cidade pode ter. É um orgulho muito grande para Barra Mansa ter o Bloco do Boi, que é o maior e mais antigo bloco de carnaval da nossa região”, falou o prefeito.