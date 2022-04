11 alunos da Escola Municipal Rotary Clube, no bairro Monte Cristo, em BM foram vacinados - Divulgação

11 alunos da Escola Municipal Rotary Clube, no bairro Monte Cristo, em BM foram vacinadosDivulgação

Publicado 27/04/2022 08:07 | Atualizado 27/04/2022 08:12

Barra Mansa - A vacinação pediátrica contra covid-19 segue nas escolas de Barra Mansa. Nessa terça-feira, dia 26, a aplicação aconteceu na Escola Municipal Rotary Clube, no bairro Monte Cristo. Onze estudantes foram vacinados.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), quase 15 mil doses pediátricas, para crianças de 5 a 11 anos de idade, já foram aplicadas na cidade, sendo 9.782 (primeira dose) e 5.153 (segunda dose).

A responsável pela equipe de enfrentamento à covid-19 da SMS, Yasmim Rio Verde Amaral, disse que o avanço da vacinação nas crianças colabora para o controle da doença no município.

“A secretaria de saúde juntamente a secretaria de educação está realizando um projeto na rede municipal de ensino para reforçar a importância da vacinação nas nossas crianças. Essa proposta teve início em março e desde então vem sendo muito bem recebida pela nossa população. Em meio a um cenário de fake news, as reuniões com os pais estão sendo de extrema importância para acabar com essas dúvidas sobre a vacinação. Estamos tendo um alcance de cobertura vacinal maior é uma ótima aceitação da população”, falou Yasmim.