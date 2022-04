Veja a programação de vacinação em Barra Mansa nesta quarta-feira, dia 27 - Divulgação

Publicado 27/04/2022 08:23

Barra Mansa -Nesta quarta-feira, dia 27, a vacinação contra covid-19, Influenza e sarampo continua em Barra Mansa. A programação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confira abaixo:

As doses pediátricas contra covid-19 serão aplicadas para quem tem 5 anos ou imunossupressão, nas seguintes unidades: Clínica da Família na Vista Alegre, Coringa I, São Francisco, UBS Colônia, UBS Centro ou Paraíso de Cima. O Pró Saúde também realiza a vacinação às segundas, quartas e quintas-feiras, e na Vila Maria, as doses infantis são aplicadas às terças e quintas.

Já a imunização para crianças a partir de 6 anos de idade ocorre nas seguintes unidades: Coringa I, Floriano, Rialto, São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro, São Francisco, UBS Colônia ou Paraíso de Cima.

Para serem imunizadas as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência.

O cronograma de imunização contra covid para jovens e adultos é o seguinte:

- 1ª dose em pessoas a partir de 12 anos;

- 2ª doses agendadas (CoronaVac centralizada no Pró Saúde às segundas, quartas e quintas-feiras e Janssen no PSF do Ano Bom); AstraZeneca e Pfizer em todos os postos;

- 3ª dose para maiores de 18 anos que tomaram a 2ª dose até o dia 27/12;

- 4ª dose para imunossuprimidos com laudo médico maiores de 18 anos que tenham recebido a 3ª dose até o dia 27/12 e idosos acima de 80 anos que tenham tomado 3ª dose até 27/12.

No ato da vacinação, a pessoa deve apresentar o cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a 4ª dose é indispensável também a apresentação do comprovante das outras doses.

A imunização acontece das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.

Influenza e sarampo

A imunização contra Influenza e sarampo ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde de BM. Nesta primeira fase, as doses contra Influenza são ofertadas aos idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde acima dos 18 anos de idade.

Já as doses contra sarampo serão aplicadas em trabalhadores da Saúde (em seus próprios locais de trabalho) que não tenham recebido a vacina da Tríplice Viral como atualização de caderneta.