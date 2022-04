Os trabalhos são feitos em meia pista para que o trânsito não sofra grandes impactos - Paulo Dimas

Publicado 28/04/2022 11:15

Barra Mansa - Na tarde desta quarta-feira, dia 27, teve início a recomposição asfáltica no trecho da Rua Dr. Mário Ramos, em Barra Mansa. No local, aconteceram obras de reparo da galeria de água pluvial.

O coordenador Administrativo e Financeiro do Saae-BM, José Geraldo Mattea Salgado Santos, explicou que os serviços acontecem em meia pista para não interromper o trânsito. Guardas municipais estão no local e orientam os motoristas.

“O asfaltamento está sendo feito por etapas, em meia pista, para que haja fluidez do trânsito”, disse o coordenador, lembrando que ainda nesta semana a via receberá nova sinalização viária.

Ainda segundo o coordenador, as intervenções no local estão em fase de finalização.

“No último dia 07 nós liberamos o trânsito na via. Na ocasião nós não fizemos a recomposição do asfalto para que fosse feita a acomodação do solo, a partir do tráfego pesado de veículos. Na tarde desta quarta-feira, 27, a equipe iniciou o asfaltamento”, falou.