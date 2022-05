Hemonúcleo de BM presta homenagem às mães doadoras - Felipe Vieira

Publicado 06/05/2022 10:20

Barra Mansa - Por conta do Dia das Mães, celebrado no domingo, dia 08, o Hemonúcleo de Barra Mansa promove uma homenagem para as mães doadoras nesta sexta-feira, dia 06, e segunda-feira, dia 09.

Aquelas que forem ao local receberão uma surpresa de chocolate personalizada. A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, falou sobre a iniciativa.

“A população de Barra Mansa sempre está nos ajudando e como nós possuímos um número expressivo de doadoras, onde muitas já são mães e avós, decidimos fazer esta singela homenagem a elas”, contou a coordenadora.

Ainda segundo Thaís Mendes, os demais doadores também receberão a surpresa.

“Os moradores que comparecerem ao Hemonúcleo receberão o doce. Nada mais justo do que um doce personalizado, que pode ser levado para a mãe, avó, tia ou até mesmo para o próprio doador, tudo para agradecer a quem vem doar, por esse ato incrível, que é a doação de sangue”, explicou Thaís.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. É preciso estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve esperar um ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade.