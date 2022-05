Unidade fica na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa, no Centro de Barra Mansa - Paulo Dimas

Unidade fica na Rua Pinto Ribeiro, n°205, anexo à Santa Casa, no Centro de Barra MansaPaulo Dimas

Publicado 04/05/2022 08:38

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa solicita ajuda da população para repor o estoque sanguíneo da unidade, que está baixo. O local precisa de todos os tipos de sangue, especialmente, AB- e A-. O horário para as doações é de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h.

Segundo a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, o número de doações caiu por conta da sequência de feriados longos neste início de ano.

“Muitos moradores aproveitaram esses dias para viajar ou até mesmo descansar, mas nossa demanda por sangue continua. O estoque tem diminuído consideravelmente e os tipos AB- e A- estão em baixa. Convido a todos que puderem ajudar a manter o estoque de sangue em alta. Doar é rápido e um gesto que salva vidas”, falou Thaís.

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação dos idosos deve ser feita até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Já os menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis.

Também é necessário estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve esperar um ano depois da realização da mesma.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade.