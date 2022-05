Material do tráfico de drogas apreendido em BM - Divulgação

Material do tráfico de drogas apreendido em BMDivulgação

Publicado 13/05/2022 16:53

Barra Mansa - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam drogas no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. A ação, que aconteceu na quinta-feira, dia 12, contou com o apoio do Comando do 5°CPA. O material apreendido estava em uma área de mata do bairro.

No local, os policiais militares encontraram: 03 sacos contendo cocaína, 86 pinos de cocaína, 02 pedaços de maconha, 42 tiras de maconha, 02 rádios de transmissão, 03 bases carregadoras, 600 plásticos para embalar entorpecentes, 01 grampeador, 200 etiquetas, 09 fitas adesivas, 01 tesoura, 2 mil pinos vazios e 01 mochila.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de BM, a 90ª DP.