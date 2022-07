Chamas se alastraram pela vegetação e foi controlada por brigadistas - Divulgação

Publicado 01/07/2022 10:58 | Atualizado 01/07/2022 10:58

Barra Mansa - A brigada voluntária de Barra Mansa combateu um incêndio em um terreno no bairro Boa Vista, às margens da Via Dutra. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 30. Este foi o primeiro atendimento de combate a incêndios neste ano.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o fogo teria sido ateado em pneus por um homem ainda não identificado. As chamas se alastraram e atingiram a vegetação, numa área de cerca de 70 metros quadrados.

Também segundo a Secretaria, o proprietário do terreno será notificado pela administração pública, já que não deveria ter nenhum tipo de material armazenado na área.

A brigada voluntária de Barra Mansa foi instituída oficialmente em setembro de 2021, com o objetivo de diminuir danos ao meio ambiente causados pela queima de florestas. As ações dos brigadistas são coordenadas pelo Condema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).