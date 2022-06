Durante a ação, dois veículos foram apreendidos pela GMBM e quatro pela GMVR - Divulgação

Publicado 30/06/2022 10:55 | Atualizado 30/06/2022 10:57

Barra Mansa - Uma operação para fiscalização de motos irregulares e adulteradas envolveu agentes da Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) e Volta Redonda (GMVR). A ação aconteceu na terça-feira, dia 28, no bairro Vila Elmira, divisa entre as duas cidades.

“Isso está sendo muito bom, pois é mais uma ação para agregar ao nosso município, em prol da população e de um trânsito melhor. Fizemos a averiguação nesta terça-feira e conseguimos tirar de circulação seis motos irregulares, em parceria com a Guarda de Volta Redonda. Assim, melhoramos o trânsito para os munícipes das duas cidades”, falou o comandante da GMBM, Paulo Sérgio Valente.

No total, 60 motociclistas foram abordados, dois veículos apreendidos pela GMBM e quatro pela GMVR. Denúncias sobre veículos irregulares podem ser feitas pelos telefones: (24) 3028-9369 e (24) 3028-9339.

“Frequentemente recebemos denúncias de motos adulteradas, com poluição sonora e até sem placas de identificação. Essas operações estão tendo resultados muito positivos. Vamos continuar com as ações no dia a dia”, disse Valente.