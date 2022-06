APAD de Barra Mansa ganha sala dentro do Ilha Clube - Paulo Dimas

Publicado 25/06/2022 10:39

Barra Mansa - A Associação de Pais e Amigos de Deficientes (APAD) de Barra Mansa ganhou uma sala, dentro do Ilha Clube, no bairro Ano Bom. A ideia é oferecer um lugar de convívio, atendimento e orientação profissional para as pessoas com deficiência da cidade.

A entrega do espaço aconteceu na sexta-feira, dia 24, e entre outros participaram do evento, o vice-presidente da APAD, vereador Jefferson Mamede a presidente da APAD e coordenadora do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CEMAE) de Barra Mansa, Sônia Coutinho.

“Nós vamos acompanhar de perto esse trabalho que será de grande importância para todas as entidades que ainda não têm um espaço para trocar ideias. Temos muitos deficientes que precisam trabalhar e não sabem de que forma chegar até uma empresa. Eu quero continuar lutando pelas pessoas com deficiência. Nós temos que saber que não podemos cruzar os braços. A gente tem que enfrentar e ajudar da forma que puder”, disse Sônia Coutinho.

O presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, que também é presidente da unidade, falou sobre a importância do espaço.

“Parece que é uma coisa pequena, mas é uma sala que foi aprovada pela diretoria do Ilha Clube. Sempre que a Sônia solicitou nosso clube, ele estava à disposição, porque nós reconhecemos o trabalho da APAD, do CEMAE e de outras entidades. É uma responsabilidade muito grande estar inserindo essas pessoas não só no mercado de trabalho, mas também no meio da sociedade que muitas vezes as discrimina. Temos vários exemplos de pessoas que se superaram e estão entrando no mercado de trabalho”, falou Marcelo Cabeleireiro.

A Associação de Pais e Amigos de Deficientes (APAD) de Barra Mansa teve início em 1987, nas dependências da antiga ETESP, agora CEMAE. A APAD realiza atividades como: palestras voltadas para pais, amigos e professores de pessoas com deficiência, participação em diferentes eventos e movimentos sociais e de políticas públicas, contato com empresas para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.