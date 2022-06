SMS de Barra Mansa inicia nesta terça-feira, dia 21, a aplicação da quarta dose contra covid-19 em pessoas acima de 40 anos de idade - Divulgação

Publicado 20/06/2022 19:22

Barra Mansa - A partir desta terça-feira, dia 21, Barra Mansa inicia a aplicação da quarta dose da vacina contra covid-19 em pessoas a partir de 40 anos de idade. O reforço será aplicado para quem recebeu a 3ª dose há pelo menos quatro meses, ou seja, até 21 de fevereiro de 2022.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também informou que o primeiro reforço do imunizante da Janssen (2ª dose) estará disponível para pessoas entre 18 e 39 anos, não gestantes ou puérperas, que receberam a dose anterior há dois meses; e o segundo reforço (3ª dose) para quem recebeu a anterior há quatro meses.

A imunização acontecerá nos postos de saúde dos bairros, das 9h às 16h e na Unidade de Saúde do Ano Bom, das 9h às 20h. No ato da vacinação, os seguintes documentos são necessários: cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. No caso, da segunda, terceira ou quarta dose é também necessário apresentar o comprovante das aplicações anteriores.

Confira abaixo o cronograma de vacinação:

- 1ª dose: pessoas a partir de 12 anos;

- 2ª dose: agendada (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses;

- 3ª dose: maiores de 12 anos que tomaram a segunda até o dia 21/02/22; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há 4 meses;

- 4ª dose: imunossuprimidos com laudo médico maiores de 18 anos que tenham recebido a terceira até 4 meses antes; pessoas acima de 40 anos, 4 meses após a terceira dose; e profissionais da Saúde que tenham sido vacinados com a terceira dose até 4 meses.