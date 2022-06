Caso foi registrado na 90ª DP em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 13/06/2022 10:45

Barra Mansa - No último domingo, dia 12, um homem, de 43 anos, foi detido em Barra Mansa, por descumprir medida protetiva. Ele foi preso depois de entrar no quintal da casa de sua ex-mulher, de 36 anos. A ocorrência foi no bairro Apóstolo Paulo.

Os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados, juntamente com a Patrulha Maria da Penha. Segundo a PM, a Justiça determinou que o homem deveria manter 100 metros de distância da mulher.

O fato foi registrado na 90ª DP, para onde o homem foi levado e preso em flagrante.