Caso foi registrado na 90ª DP em Barra Mansa - Divulgação

Caso foi registrado na 90ª DP em Barra MansaDivulgação

Publicado 10/06/2022 23:57

Barra Mansa - Uma ação de Policiais Militares do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II) resultou na apreensão de arma, munições e drogas, em Barra Mansa. O fato ocorreu na tarde da última quarta-feira, dia 08, no loteamento Nova Esperança.

Segundo a PM, a ocorrência foi realizada depois de uma denúncia sobre suspeitos que estariam “embalando drogas e guardando arma de fogo no local”. Com a chegada da PM, os homens fugiram. Ainda de acordo com os policiais, por ser um local de difícil acesso, não foi possível prender os indivíduos.

Após buscas na localidade, o seguinte material foi encontrado: 01 espingarda calibre 12 com 05 munições, 557 pinos de cocaína, 187 trouxinhas de maconha e material para endolação. A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia (DP), em BM.