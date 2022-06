Acidente causa lentidão na via Dutra em Barra Mansa - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 07/06/2022 10:31 | Atualizado 07/06/2022 10:32

Barra Mansa - Uma carreta que transportava sucatas tombou no km 272, na pista sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao Bairro Cotiara, em Barra Mansa. O acidente ocorreu no início da manhã desta terça-feira, dia 07.

Segundo a concessionária que administra a via, um carro que trafegava sentido Rio de Janeiro foi atingido por parte do material que caiu na pista. Por conta do acidente, o trânsito no trecho ficou interditado totalmente por cerca de uma hora. Duas pessoas sofreram ferimentos leves.

No momento desta publicação, o tráfego flui pela faixa da esquerda e apresenta lentidão na pista sentido São Paulo, entre o km 264 e km 272. Já na pista sentido Rio, do km 284 a 272, o trânsito está interrompido na pista expressa.