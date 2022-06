Também neste sábado, dia 04, ocorrerá atualização de caderneta vacinal - Divulgação

Publicado 03/06/2022 23:52

Barra Mansa - Neste sábado, dia 4, Barra Mansa terá o Dia D de vacinação contra Influenza e sarampo. A ação ocorrerá das 8h às 16h, nos postos de saúde do município. O primeiro Dia D foi no início da campanha nacional, em 30 de abril. Também neste sábado, as pessoas poderão atualizar a caderneta vacinal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), neste fim de semana poderão se vacinar contra Influenza: crianças entre 6 meses e 4 anos de idade, idosos acima de 60 anos, gestantes e puérperas e pessoas com comorbidade, entre 5 e 59 anos.

Ainda fazem parte do público-alvo: caminhoneiros, trabalhadores portuários, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Já as doses contra sarampo serão destinadas para trabalhadores da Saúde (que não tenham recebido a vacina da Tríplice Viral como atualização de caderneta) e crianças de seis meses a quatro anos de idade de forma indiscriminada.