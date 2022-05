Diferença de preços de cesta básica chega a R$64,91, informa o Procon-BM - Paulo Dimas

Publicado 30/05/2022 09:24

Barra Mansa - O Procon de Barra Mansa divulgou uma nova pesquisa de preços dos produtos da cesta básica e outros alimentos, como carne bovina e frios. Segundo o levantamento, a diferença de custo entre os supermercados prossegue significativa, e atinge o patamar de R$64,91.

A pesquisa revelou que a menor cotação de preços encontrada foi de R$364,36, já a maior foi de R$429,27. Seis estabelecimentos do Centro e do bairro Ano Bom foram visitados. Os agentes do Procon-BM verificaram que o preço médio dos produtos chegou ao valor total de R$391,43.

Ainda segundo a pesquisa, entre os produtos com maior diferença de valores estão à cartela de ovos com 30 unidades, que pode ser encontrada numa variação de R$14,79 a R$19,99 e o quilo da cebola, entre R$4,99 e R$7,99. O quilo do alho, com menor preço de R$19,48 e o maior de R$25,98.

Já o quilo do presunto fatiado varia de R$13,90 a R$19,90; da mussarela, de R$39,90 a R$44,90 e da mortadela comum, de R$13,99 a 23,98. A carne bovina segue com o preço alto, o quilo do contrafilé pode ser encontrado de R$48,90 até R$54,90; a alcatra, de R$42,90 a R$51,50 e o acém, de R$25,99 a R$29,90.

Nos produtos de higiene, o custo do creme dental 90 gramas, pode ser encontrado por R$0,99 até R$4,49. O litro da água sanitária apresenta uma variação significativa, de R$2,44 a R$5,29.

De acordo com o gerente do Procon, Felipe Goulart, a pesquisa de preços serve para orientar os consumidores.

“Esse trabalho possibilita auxiliar no orçamento doméstico, o que sempre foi muito importante. Inclusive, para ensinar que as noções básicas de economia começam em casa e se, bem aplicada, servem de parâmetro para evitar gastos acima da capacidade de pagamento”, falou o gerente.