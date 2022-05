Material apreendido pela PM em Barra Mansa - Divulgação

Material apreendido pela PM em Barra MansaDivulgação

Publicado 24/05/2022 11:34

Barra Mansa - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam um rifle calibre 32, na Rua Ruth Oliveira, no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa. A ação policial aconteceu no último domingo, dia 22.

Segundo a ocorrência, com a chegada dos policiais militares no local, um suspeito fugiu para uma área de mata, mas foi localizado pelos agentes. Com ele, a PM encontrou dois aparelhos de celular e R$ 44. O rapaz, de 18 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia e depois liberado.

Após buscas no local da ação, os agentes encontraram: 01 rifle calibre 32 municiado, com uma munição na câmara e 02 munições intactas em seu carregador, quatro munições de calibre 12 intactas, uma balança de precisão e várias etiquetas.