3° Congresso Nacional de Cães de Polícia e Trabalho acontece em BM - Divulgação

3° Congresso Nacional de Cães de Polícia e Trabalho acontece em BMDivulgação

Publicado 22/05/2022 16:13

Barra Mansa - Neste final de semana, dias 21 e 22, Barra Mansa sediou o 3° Congresso Nacional de Cães de Polícia e Trabalho, com o tema ‘Cães Brasileiros, uma Matilha de Heróis’. O evento aconteceu no Parque Natural Municipal de Saudade.

O objetivo do seminário promovido pela Unidade K9 Internacional e a Escola de Adestramento de Cães da cidade, foi proporcionar a troca de conhecimento entre profissionais da área e estimular o uso de cães para auxiliar nas ações das forças de segurança.

De acordo com a organização do evento, cerca de 100 pessoas participaram do congresso, entre elas integrantes das Polícias Militar (Batalhão de Ação com Cães), Legislativa e Rodoviária Federal; Guardas Municipais de Barra Mansa e das cidades: Miguel Pereira, Quatis, Resende, Teresópolis, Mogi Mirim-SP, Nova Odessa-SP, Campinas-SP e São Paulo. Membros da Polícia Nacional do Uruguai também estiveram presentes.

O chefe de divisão da Guarda Ambiental de Barra Mansa, Glécio Fabiano de Moura, disse que a ideia do encontro foi reunir e difundir diferentes conhecimentos, formas de atuação e maneiras de trabalho.

“A finalidade foi aumentar o conhecimento sobre os temas discutidos, contribuindo para o crescimento dos participantes e profissionais envolvidos. Esse evento trouxe nomes importantes, a custo zero, para levar informações para os oficiais de vários lugares do Brasil e até do Uruguai. O conteúdo foi de suma importância para a segurança pública”, comentou Glécio Fabiano de Moura.